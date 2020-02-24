انهيار بلكونة بمنزل سكني آيل للسقوط بشارع سوق السمك بزفتى ..صور

شهد شارع سوق السمك بمدينة زفتى بمحافظة الغربية اليوم، الإثنين، واقعة انهيار بلكونة عقار بعد سقوط أمطار غزيرة أمس بشوارع المدينة في ظل تجاهل للمسئولين بمجلس مدينة زفتى.





وأشار محمد حسن، أحد قاطني الحي السكني، إلى أن أهالي المنطقة فوجئوا صباحًا بانهيار بلكونة العقار على الشارع الرئيسي بسوق السمك، وتسبب إحداث شلل مروري أدى إلى إغلاقه من دون أي تحرك من المسئولين بديوان مجلس مدينة زفتى الذي يبعد عن العقار بحوالي 100 متر.



