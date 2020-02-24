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حوادث

انهيار بلكونة بمنزل سكني آيل للسقوط بشارع سوق السمك بزفتى ..صور

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:02 م
انهيار بلكونة
انهيار بلكونة
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احمد علي
شهد شارع سوق السمك بمدينة زفتى بمحافظة الغربية اليوم، الإثنين، واقعة انهيار بلكونة عقار بعد سقوط أمطار غزيرة أمس بشوارع المدينة في ظل تجاهل للمسئولين بمجلس مدينة زفتى.

وأشار محمد حسن، أحد قاطني الحي السكني، إلى أن أهالي المنطقة فوجئوا صباحًا بانهيار بلكونة العقار على الشارع الرئيسي بسوق السمك، وتسبب إحداث شلل مروري أدى إلى إغلاقه من دون أي تحرك من المسئولين بديوان مجلس مدينة زفتى الذي يبعد عن العقار بحوالي 100 متر.

وكشف عن أنه تم رفع الكتل الخرسانية من العقار المشار إليه حتى يعيدوا فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات، فيما شهد الشارع تجمعات مائية والبرك والمستنقعات.
انهيار بلكونة بمنزل سكني آيل للسقوط بشارع سوق السمك بزفتى ..صور
انهيار بلكونة بمنزل سكني آيل للسقوط بشارع سوق السمك بزفتى ..صور
انهيار بلكونة بمنزل سكني آيل للسقوط بشارع سوق السمك بزفتى ..صور
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