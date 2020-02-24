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توك شو

سفير الكويت: مصر أيقونة الفن والتاريخ في وجدان الشعب الكويتي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:14 م
محمد صالح الذويخ،
محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى مصر
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فرح علاء الخولي

قال محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى مصر، إن الاستثمارات الكويتية في مصر تتراوح ما بين 16-19 مليار دولار، حيث إن قانون الاستثمار جاذب للمستثمرين، وهناك رغبة وزيارات عديدة من المستثمرين في القطاع الخاص الكويتي للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، موضحا أن مصر أصبحت المستقطب الأكبر والأول لبرامج الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.


وأكد السفير محمد الذويخ، خلال حواره في قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر تعد أحد الوجهات الدراسية للطلاب الكويتيين المبتعثين أو من يقومون بالدراسة على نفقتهم الخاصة، مشيرا إلى أن هناك ما يفوق 20 ألف طالب يدرس في مصر، وهم يشعرون أنهم في بلدهم وبين أهلهم، ومرحب بهم ولا يشعرون بالغربة، ويتوزعون على كليات الطب والقانون والعلوم والكليات الاجتماعية والأدبية الأخرى.


وأضاف الذويخ، أن مصر الوجهة السياحية المفضلة للكويتيين منذ خمسينيات القرن الماضي، والسياحة الكويتية لم تنقطع نهائيًا، ومصر أحد المقاصد السياحية للسائح الكويتي، فهناك سياحة شتوية لأسوان والأقصر، وسياحة صيفية في شرم الشيخ، وسياحة دائمة طوال العام في جميع أنحاء مصر.


وأوضح أن هناك توافقا بين الخطوط العاملة في البلدين لزيادة القدرة المقعدية لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتزايدة للسياح، مشددًا على أن هناك جهودا جبارة تبذل في مصر لتحسين مناخ السياحة وجذب السياح الأجانب والعرب.


وذكر ان السياحة هي فن وثقافة، ونوه الى أن هناك العديد من الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتحسين المناخ السياحي وعودة انسيابية السياح.
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