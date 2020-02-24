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محافظات

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:17 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد مجلس إدارة المنطقة الصناعية اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحضور هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار واعضاء مجلس إدارة المنطقة ومدير المنطقة الصناعية وعدد من المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بالمستثمرين وسبل جذب الاستثمار إلى المنطقة الصناعية.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتسعى جاهدة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل. 

وأضاف المحافظ أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات تظهر للمرة الأولى بالمنطقة مثل مصنع إنتاج إطارات السيارات ومصنع إنتاج الزيوت وكذلك الأدوات الكهربائية وأواني الطهي، بالإضافة إلى مشروع ال٥٨ مصنع ومشروع المجمع الصناعي الثاني ال٥٤ مصنعا الذين حققوا نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتهم الأسواق المحلية والعالمية.

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محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية
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