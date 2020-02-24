محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

ناقش الاجتماع العديد من

الخاصة بالمستثمرين وسبل جذب الاستثمار

المنطقة الصناعية.





وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتسعى جاهدة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.





وأضاف المحافظ أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات تظهر للمرة الأولى بالمنطقة مثل مصنع إنتاج إطارات السيارات ومصنع إنتاج الزيوت وكذلك الأدوات الكهربائية وأواني الطهي، بالإضافة إلى مشروع ال٥٨ مصنع ومشروع المجمع الصناعي الثاني ال٥٤ مصنعا الذين حققوا نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتهم الأسواق المحلية والعالمية.





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