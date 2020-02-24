مستقبل مصر .. محافظ مطروح يتفقد المدرسة الفنية النووية في الضبعة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الاثنين، المدرسة الفنية لتقنيات الطاقة النووية بالضبعة للاطمئنان على سير العملية التعليمية بها يرافقه الدكتور دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء هانى يوسف رئيس مجلس مدينة الضبعة والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح .





وتفقد محافظ مطروح أقسام المدرسة المختلفة واستمع من الطلاب حول أداء اليوم الدراسى ومنظومة التعليم والتدريب بالفصول والمعامل والورش والمستوى الفنى للخدمات التعليمية بالمدرسة التي تعتبر أولى المدارس من نوعها فى ذلك المجال في مصر والشرق الأوسط ،لتعليم وتدريب الطلاب على أساسيات التعامل مع الطاقة النووية خاصة مع دخول مصر للمشروع النووي السلمي لتوليد الكهرباء بالضبعة.





كما اطمأن محافظ مطروح على راحة الطلاب والمعلمين مع متابعة إجراء التجارب العملية على الأجهزة المختلفة، مشيدًا بقدرات الطلاب فى التعامل مع الأجهزةوأهمية استيعابهم للتقنيات الحديثة وضرورة خلق الروح الابتكارية مع أهمية إدراك دورهم في مستقبل التنمية بمصر عامة ومطروح خاصة لمواكبة مشروعات الدولة في مجالات الطاقة.





ووجه بالعمل على مزيد من التدريبات التعليمية على تقنياته الحديثة وتنمية قدراتهم .





كما حرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع جميع طلاب بالصفوف الثلاثة الحالية واعضاء هيئة التدريس بالمدرسة والإدارة التعليمية بالضبعة .





وأكد الدكتور سمير النيلي ان مدرسة الضبعة للطاقة النووية تم انشائها وتعمل منذ 3 سنوات ومدة الدراسة بها 5 سنوات ويلتحق بها 75 طالب سنويا من اوائل الحاصلين على الشهادة الاعدادية على مستوى الجمهورية مع اجتيازهم الاختبارات المؤهلة للالتحاق بها ويتوفر بالمدرسة إقامة للطلاب حيث يوجد سكن داخلي.





واضاف مساحة المدرسة تبلغ 8,5 فدانا وتتكون من مبنى تعليمى سعة 375 طالب خلال من إنشاء 10 معامل و15 فصل و3 ورش فنية ،على مساحة 3260 م2 ، وملحق بها مبنين سكنيين للطلاب والمعلمين بإجمالى مسطح 11580م2.

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