شاهد .. فيديو جديد يرصد شفط مياه الأمطار من المنصة بمدينة نصر

حصل موقع صدى البلد على فيديو جديد لأعمال شفط مياه الأمطار بمنطقة المنصة بمدينة نصر بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.





وقرر قبل قليل محافظ القاهرة تدعيم الأجهزة التنفيذية الموجودة لشفط مياه الأمطار بمنطقة المنصة بـ 25 شفاطا للمساعدة فى سرعة شفط المياه بالمكان.





ويتواجد المحافظ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة الآن بمنطقة المنصة بمدينة نصر لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار يرافقه رئيسى شركتى المياه والصرف الصحى.





وتحولت منطقة المنصة بمدينة نصر إلى بركة من المياه وكادت أن تغرق لولا التحرك السريع لأجهزة محافظة القاهرة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ العاصمة.





وعلى الفور بمجرد هطول الأمطار الغزيرة توجه محافظ القاهرة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال دقائق بمنطقة المنصة بمدينة نصر لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار يرافقه رئيسى شركتى المياه والصرف الصحى.





كما قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية في أحياء القاهرة للتأكد من توزيع الشفاطات و تمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها في حالة الاحتياج لها .





وشهدت محافظة القاهرة حالة من الطقس السيئ اليوم، حيث هطلت الأمطار بغزارة بمدينة نصر، وما ما نتج عنه غرق شارع النصر بالمياه.

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