بعد الهجوم عليه.. ماذا تعرف عن عمرو الجنايني رجل البنوك ورئيس اتحاد الكرة؟

بمجرد أن أعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، تعرض عمرو الجنايني، رئيس اللجنة، إلى هجوم شديد من قبل إدارة الأهلي والزمالك، بعد رفض القطبين قائمة العقوبات التي شملت إيقافات وغرامات مالية على لاعبي الناديين.





"الجنايني" الذي تحدث أكثر من مرة عن إصراره على النجاح في المهمة التي أوكلها إليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكدا في أكثر من مرة أنه لن يستقيل من مهمته ولن ينتهي منها حتى يحقق نجاحا، حسب قوله.





فمن هو عمرو الجنايني؟





عمرو الجنايني معروف عنه انتماؤه لنادي الزمالك، من خلال كتاباته عن النادي الأبيض على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إضافة إلى حضوره مباريات الفريق الأبيض من الاستاد، وذلك قبل تولي مهمة رئاسة اللجنة الخماسية.





في 21 أغسطس 2019 أعلن رئاسة الجنايني لرئاسة اللجنة الخماسية، تعرض وقتها إلى سيل من الانتقادات بسبب ميوله البيضاء، لكن سرعان ما أكد حياديته في المهمة التي كلف بها، ولن ينظر خلال عمله إلى القمصان الحمراء أو البيضاء.





الجنايني مواليد 25 أكتوبر 1964، كان عضوا في مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة من 2006 إلى 2013، وعضو مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة.





حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرةعام 1985، والتحق بالنك التجاري الدولي، ليتدرج في المناصب ويصل إلى مدير عام قطاع العلاقات المؤسسية في البنك، والرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك.





وشغل الجنايني خلال حياته المهنية مناصب إدارية عدة، منها رئيس مجلس إدارة مجموعة فالكون، ورئيس مجلس إدارة شركة سى آى أست مانجمنت، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارات كل من شركة سى آى كابيتال هولدينج، والشركة المصرية للاتصالات من ذوى الخبرة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.





رئاسة اتحاد الكرة





بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد بقيادة هاني أبو ريدة، عقب خسارة مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اختيار لجنة مكونة من خمسة أفراد لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم.





وضمت اللجنة عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، سحر عبد الحق عضوًا، محمد فضل عضوًا وأحمد عبد الله عضوًا، اللجنة ستواصل عملها في موعد لا يتجاوز 31 يوليو 2020، أو بمجرد الانتهاء من مهامها والدعوة لإجراء انتخابات للمجلس المقبل.







