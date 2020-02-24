تكريم إنجى شرف في الملتقى العربى للإعلام السياحى

تكرم إدارة الملتقى العربى للإعلام السياحى فى دورته الثانية عشرة الفنانة إنجى شرف وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير المقبل.





يشارك في الملتقي 14 دولة ويقام تحت رعاية الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وبحضور مجموعة من الوزراء ورجال الدولة.





كما يشارك بالملتقى 40 من ممثلي الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزة العربية من دول السعودية والإمارات والكويت ولبنان والأردن وعمان والبحرين وتونس والجزائر والعراق والسودان وفلسطين وليبيا ومصر كما يشارك مجلس الأمناء بالمركز العربي برئاسة الدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية الأسبق في فعاليات وورش عمل الملتقى .



