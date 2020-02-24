AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تكريم إنجى شرف في الملتقى العربى للإعلام السياحى

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:09 م
إنجى شرف
إنجى شرف
Advertisements
سعيد فراج
تكرم إدارة الملتقى العربى للإعلام السياحى فى دورته الثانية عشرة الفنانة إنجى شرف وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير المقبل.

يشارك في الملتقي 14 دولة ويقام تحت رعاية الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وبحضور مجموعة من الوزراء ورجال الدولة.

كما يشارك بالملتقى 40 من  ممثلي الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي  ومحطات التلفزة العربية من دول السعودية والإمارات والكويت ولبنان والأردن وعمان والبحرين وتونس والجزائر والعراق والسودان وفلسطين وليبيا ومصر كما يشارك مجلس الأمناء بالمركز العربي  برئاسة الدكتور طالب الرفاعي  أمين عام منظمة السياحة العالمية الأسبق  في فعاليات وورش عمل الملتقى .

يأتى تكريم النجمة إنجى شرف كسفيرة للسياحة عن مجمل أعمالها والتى كان آخرها مسلسل الضاهر الذى لاقى نجاحا كبيرا على شاشة التلفزيون .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد سفر منتخب الشباب إلى السعودية لخوض مباريات كأس العرب

تنظيم مسابقات وسياحة.. إنشاء 3 أندية لرياضة الهجن في الوادي الجديد

غدا.. انطلاق فعاليات المنتدى العلمي والثقافي الأول بآداب المنوفية بمشاركة 18 دولة

بعثة منتخب الشباب تطير إلى السعودية للمشاركة في كأس العرب.. الأحد

صافرة إماراتية تدير مباراة مصر والجزائر في كأس العرب للشباب

ترشيحاتنا

طفل يلقى مصرعه غرقًا أمام والديه خلال رحلة عائلية.. تفاصيل مؤلمة

عيل صغير والشيطان سايقه.. باسم سمرة مطلوب على جوجل بعد رده العنيف على محمد رمضان

قد يغيب عن بطولة أفريقيا ..عقوبات مدوية فى انتظار الزمالك حال الانسحاب أمام الأهلى

مسؤول بـ الزمالك: لن نخوض مباراة القمة أمام الأهلي

3 لاعبين فقط من الفريق الأول للزمالك يشاركون فى القمة.. تعرف عليهم

مشروب معجزة يقضي على تساقط الشعر ويعالج مشاكل البشرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يلقى مصرعه غرقًا أمام والديه خلال رحلة عائلية.. تفاصيل مؤلمة

طفلة عمرها 25 عاما.. سيدة تعيش حياتها كرضيعة وتنفق مبالغ طائلة على الحفاضات.. تفاصيل

بعد تقلبات الطقس.. 10 ستايلات مناسبة للخروج مساء