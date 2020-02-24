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تعليم

إطلاق مسابقة المشروع الصغير في تجارة عين شمس

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:08 م
عميد تجارة عين شمس
عميد تجارة عين شمس
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قســــم التعليم

تنظم مبادرة تكامل بـ كلية التجارة جامعة عين شمس ، مسابقة لاختيار المشروع الصغير الناجح بالتعاون مع برنامج مشروعاتك التابع لوزارة التنمية المحلية.


يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، والدكتورة يمن الحماقى مدير وحدة مبادرة تكامل.


ويشترط للتقدم للمبادرة تقديم فكره المشروع وخطط العمل حتى موعد أقصاه ١١ مارس القادم بمقر الوحدة أو عبر صفحة المبادرة على الفيس بوك ، وستوفر الوحدة خدمة لتقديم الاستشارات في هذا الشأن.


وأعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس ، أنه سيخضع المتقدمين للمسابقة للتحكيم ومن فوز مشروع يحصل على مكافاه ماليه تساعده في بدايه المشروع.

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