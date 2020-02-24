داليا مصطفى: لم أقلق من اعتذارات النجوم عن مسلسل البيت الكبير

قالت الفنانة داليا مصطفى إنها لا يشغلها اعتذارات النجوم عن المشاركة في مسلسل "البيت الكبير" الذي يعرض وحقق نجاحا جماهيريا.





تابعت في تصريح لصدي البلد : لم أقلق من الاعتذارات خاصة أن هناك عددا كبيرا من النجوم يشاركون في هذا العمل ومن وجهة نظري الشخصية أن كل فنان حر في اختياراته .





تابعت : طوال مشواري الفني لم أقلق من المنافسة خاصة أنني لا أهتم بالآخرين وكل ما يشغل بالي هو أن أكون عند حسن ظن الجمهور .





مسلسل "البيت الكبير"، بطولة لوسى، مجدى كامل، سوسن بدر، داليا مصطفى، هادى الجيار، سناء يوسف، حجاج عبدالعظيم، جيهان قمرى، طارق صبرى، دنيا المصرى، مى فخرى، والأردنية ريم بشناق، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وينتمى إلى مسلسلات الـ60 حلقة.