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منوعات

بعد إصابة 80 ألف شخص.. هل كورونا هو فيروس إكس ؟

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت أحد ممثلي منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الذي تفشي بجميع أنحاء العالم، ربما يكون مرض اكس الذي حذر منه الخبراء في الماضي.



وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، يفترض العلماء أمراض مستقبلية  غامضة يمكن أن تندلع بين البشر وتحدث الدمار في جميع أنحاء العالم، وهذا ما حدث حين خمن الخبراء ظهور  مرض مستقبلي اطلق عليه فيروس اكس وهو ينطبق على فيروس كورونا بالفعل.



ووفقًا للإحصائيات الاخيرة اصيب حوالي 80 ألف شخص حول العالم بفيروس كورونا خلال الشهرين الماضيين منذ تفشيه عبر سوق الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي.



و تسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 2600 شخص ، حيث يسبب الفيروس القاتل  أضرار شديدة في الرئة ويؤدي إلى فشل أعضاء متعددة ، خاصة بين المرضى كبار السن أو ضعفاء. 



وتأتي هذا الأمر  بعد تقرير أعده مسئول سابق في منظمة الصحة العالمية حذر  فيه من أن مرضًا يشبه الإنفلونزا يمكن أن يقتل ما يصل إلى 80 مليون شخص إذا اندلعت.



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