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فن

داليا مصطفى: البطولة الجماعية سيطرت على الدراما في الفترة الأخيرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:42 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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شيرى نبيل
قالت الفنانة داليا مصطفى، إن البطولة الجماعية حققت نجاحا ملحوظا الفترة الأخيرة، وخاصة أن الجمهور أصبح يفضل هذه النوعية من الأعمال.

وأضافت داليا مصطفى في تصريح لـ "صدى البلد": لا أبحث عن البطولة المطلقة، ولكن أريد أن أقدم الدور الجيد الذي يؤثر على الجمهور ولا أخجل منه.

وأوضحت أن أهم ما يجذبها عندما يعرض عليها السيناريو الدور ثم المخرج وأخيرا فريق العمل المشارك والذي يعتبر جزءا كبيرا من نجاح العمل الفني.

مسلسل "البيت الكبير"، بطولة لوسى، مجدى كامل، سوسن بدر، داليا مصطفى، هادى الجيار، سناء يوسف، حجاج عبدالعظيم، جيهان قمرى، طارق صبرى، دنيا المصرى، مى فخرى، والأردنية ريم بشناق، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وينتمي إلى مسلسلات الـ60 حلقة.

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