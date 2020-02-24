قمة الوفاء.. شاهد احتفال طلاب سعوديين بعودة مديرهم بعد إجازة مرضية

تداول عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة " تويتر" فيديو قصير لإحتفال عدد من طلاب المملكة العربية السعودية في إحدي المدارس -دون ان يتسني لنا معرفة اسم المدرسة - وذلك إحتفالا بعودة مديرهم الي العمل بعد إجازة مرضية قضاها بعيدا عن طلابه.









وغرد الأمير سطام بن خالد آل سعود ، أحد افراد الاسرة الحاكمة السعودية ، علي الفيديو قائلا " احتفال طلاب مدرسة عند عودة مديرهم من إجازة مرضية هذه المشاهد الجميلة يجب أن تبرز وتحترم لأنها تحمل معاني الوفاء والإحترام المتبادل بين المدير والمدرسين والطلاب".









وكان عدد من النشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر " في وقت سابق قد تداولوا فيديو لمشاجرة بين اثنين من الطلاب بإحدي مدارس المملكة العربية السعودية وتحديدا في إمارة مكة المكرمة حيث تبادل الطرفان الضرب واللكمات فيما بينهما.









ونشر حساب وكالة تليق الدراسة والذي يهتم بالدراسة السعودية ومايدور في المدارس السعودية علي الفيديو قائلة " عقوبات صارمة من تعليم مكة تمثلت في حرمان من الدراسة لمدة عام للطالب الذي صور الفيديو وتمكينه من الدراسة انتساب ونقله من مدرسته بسبب نشره للفيديو عبر جروب واتساب + سناب شات









كما قررت إدارة تعليم مكة ايضا خصم ١٠ درجات من سلوك الطالب الضارب ونقله لمدرسة أخرى بالإضافة الي خصم ١٠ درجات سلوك من الطالب المضروب









وأثار قرار تعليم مكة بخصم 10 درجات سلوك من الطالب المضروب حفيظة العديد من رواد التواصل الإجتماعي معربين عن اسفهم لتعرض الطالب المضروب لهذا العقاب.