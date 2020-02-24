AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

افتتاح معرض شروخ لدكتور عزمي بـ فنية المنيا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:32 م
صدى البلد
Advertisements
افتتح الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "شروخ" للفنان الدكتور أحمد محمد عزمى أحمد مدرس التصميم بقسم التصميمات الزخرفية بكلية التربية الفنية بقاعة الفنان حنا حبيب رملة بالكلية، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة أمل محمد أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وتناول الفنان خلال أعماله التي بلغت 22 عملًا فنيًا جماليات الشروخ والتصدعات والتشققات التى توجد بالصخور والأشجار والأتربة، في محاولة للفنان للاستفادة من هذه الجماليات الشكلية واللونية لتلك التشققات.

وأضح الدكتور "أحمد عزمي" أن لوحاته التي استخدم فيها زخمًا وجرأة متفردة في تناول التصميمات الجرافيكية المطبوعة علي لوحات خشبية مغلف بطبقة من الجلد؛ أعطت دلالتها من الاستفادة من جماليات التكرار بكل أنواعه مع أبعاد محاورها ثلاثية الأبعاد فى توزيع الوحدات، والتي نتج عنها الخروج من شكل اللوحة الزخرفية ثنائية البعد إلى اللوحة الزخرفية ثلاثية البعد الإيهامى.
Advertisements

ترشيحاتنا

كلام نهائي.. الزمالك يتحرك بالناشئين لـ استاد القاهرة لمواجهة الأهلي

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الجهاز الفني لـ الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي اليوم

هل تخمد الأمطار فتنة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري؟

منتخب مصر يهزم فلسطين 4-2 ويتأهل إلى ربع نهائى البطولة العربية للشباب

الأمطار بطل المشهد.. تفاصيل حضور الزمالك بالناشئين لمواجهة الأهلي في القمة 120

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع .. أسباب فشل الريجيم

«الميه غطت العربيات».. غرق القاهرة الجديدة بسبب الأمطار ..صور

أمن القاهرة نفذنا خطة جاهزة لمواجهة مياه الأمطار ..صور