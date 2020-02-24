افتتاح معرض شروخ لدكتور عزمي بـ فنية المنيا

افتتح الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "شروخ" للفنان الدكتور أحمد محمد عزمى أحمد مدرس التصميم بقسم التصميمات الزخرفية بكلية التربية الفنية بقاعة الفنان حنا حبيب رملة بالكلية، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة أمل محمد أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.





وتناول الفنان خلال أعماله التي بلغت 22 عملًا فنيًا جماليات الشروخ والتصدعات والتشققات التى توجد بالصخور والأشجار والأتربة، في محاولة للفنان للاستفادة من هذه الجماليات الشكلية واللونية لتلك التشققات.



