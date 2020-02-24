بعد تسريب الخبر.. ديانا تعلن ارتباطها بإعلامي شهير

أكدت النجمة اللبنانة ديانا كرزون في مكالمة هاتفية لاحدي الاذاعات الاردنية عن نبأ عقد قرانها على الإعلامي الأردني معاذ العمري سيكون يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أنها كانت قد قررت الإعلان عن الأمر بعد عقد القران، لكن مع تسريب الخبر من الكثير من المحبين، لم تجد مفرا من أن تعلن عنه الآن





وكان العمري ضيفا خلال اللقاء بالإذاعة، ليرد عليها: "أنت شخص كتير عظيم.. وربنا رزقني فيكي ومبسوط أنك هتكوني شريكة حياتي.. أنتي حد مختلف ما حد بيعرفك إلا إذا كان فعلا قريب منك وبيعرف قد إيه أنتي إنسانة نقية وبتمنى أقولك الله يتمم لنا على خير وتكون أيامنا كلها خير



