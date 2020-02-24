جولة لقائمة الإصلاح في محكمتي البدرشين وحلوان بحضور رجائي عطية

نظمت قائمة الإصلاح النقابي، اليوم، جولة بمحكمتي البدرشين وحلوان، بحضور رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، وعدد من مرشحي القائمة. شارك في الجولة كل من محمد عبد الستار بدر، ومحمد راضي مسعود، وعبد الحفيظ الروبي، وإبراهيم سعودي، المتحدث الرسمي للقائمة، ومحمد فزاع. وكان في استقبال القائمة لدى زيارتها محكمة البدرشين، شيوخ محامي البدرشين وعلى رأسهم المحامي إمام نوير، وكان الترحيب والاستقبال رائعا. كما تم فتح الحوار بين الحضور ورجائي عطية وأجاب على جميع الأسئلة بلا تحفظ، كما استعرض هو ومرشحي القائمة تفاصيل برنامجه الانتخابي. ثم تم الانتقال إلى محكمة حلوان الابتدائية بصبحة أعضاء القائمة وكان في استقبالهم رموز العمل النقابي بحلوان وعدد من أعضاء مجلس نقابة حلوان، وشباب محامي حلوان الذين طلبوا من رجائي عطية التوقيع على وثيقة محامي حلوان، وتتضمن برنامج عمل لأي مرشح سوف يتولى أي منصب بنقابة المحامين، حيث أعجب عطية بالفكرة والوثيقة ورحب بالتوقيع عليها وتضمينها في برنامجه.