10 ملايين جنيه للتطوير.. وزير التنمية المحلية يتفقد كورنيش بنها.. شاهد

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عدد من المشروعات بمحافظة القليوبية رافقه خلالها اللواء عبدالحميد الهجان ونواب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية وقيادات الوزارة.

وبدأ الوزير جولته بتفقد منطقة كورنيش بنها واستمع إلى شكاوى المواطنين الجالسين بالمنطقة ووافق على دعم محافظة القليوبية بمبلغ 10 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة منطقة الكورنيش.





ووجه اللواء شعراوي بضرورة تطوير الكورنيش على أفضل صورة ممكنة ليكون ممشى سياحى يليق بأبناء محافظة القليوبية وزوارها من محافظات الجمهورية المختلفة.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم توفير بعض الخدمات للمواطنين المترددين على تلك المنطقة عقب عملية التطوير بالإضافة إلى مدها بخدمات تلبى احتياجات المواطنين ومنها سيارات طعام صحية وآمنة بما يوفر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة وفقًا للشروط الخاصة بذلك.





كما تفقد الوزير أعمال إنشاءات المحطة الوسيطة للقمامة التي يتم إنشاؤها بشبرا الخيمة موجها بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق المؤدية للمحطة لسرعة افتتاحها للقضاء على مشكلة تراكم القمامة بمنطقة شبرا الخيمة .





وأكد شعراوي حرص الوزارة على تطوير منظومة النظافة والقمامة بالمحافظات فضلا عن دعم المبادرات المجتمعية خاصة التي ينفذها الشباب للمساعدة في حل مشكلة القمامة في الأماكن الأكثر تكدسا بالسكان للعمل على رضا المواطن.





من جانبه قال محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان ان المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة تقام على مساحة ٢ فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه وتنقل 2000م مكعب يوميا من القمامة وتستوعب تخزين يوميا 25 ألف متر مكعب.





واشار الى انه يوجد مقترح باستغلال المحطة في فرز المخلفات وكبسها قبل نقلها مما يخفض عدد النقلات ويوفر الجهد والتكاليف ويتيح لها إعادة تدوير المخلفات مؤكدا ان المحطة سوف تخدم احياء شرق وغرب شبرا الخيمة في تطوير أعمال منظومة النظافة وتساعد في رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.