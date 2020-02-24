خطفناه وقتلناه علشان ضربنا .. الأمن العام يضبط المتهمين بقتل سمسار بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة خطف سمسار وقتله فى المنوفية بسبب خلافات مادية.

















تلقى مركز بركة السبع بلاغا بخطف سمسار ماشية 34 سنة،وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث.





وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن المنوفية إلى قيام كلًا من بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع سائق 47 سنة والسابق إتهامه فى 8 قضايا ، عاطل 32 سنة له معلومات جنائية مُقيمان بدائرة مركز شبين الكوم، وشقيق الثانى نجار 34 سنة والسابق إتهامه فى قضيتى "سلاح ، ضرب"، وعامل 25 سنة والسابق إتهامه فى قضيتى مُقيمان بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان،

فران 20 سنة ومُقيم دائرة مركز بركة السبع".





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهمان الثالث والرابع وبحوزتهما (قطعتى سلاح أبيض "سنجة") ، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين وقررا بوجود خلافات بين المجنى عليه والمتهمان الأول الثانى لسابقة تعديه عليهما بالضرب منذ حوالى أسبوع والإستيلاء منهما على مبلغ مالى وبعض الأوراق الخاصة بهما

"لم يُبلغا عن الواقعة" فعقدا العزم على الإنتقام منه .





وقاما بالإتفاق معهما والمتهم الخامس على خطف المجنى عليه وفى سبيل تنفيذ مخططهم قاموا بإعداد سيارتين ملاكى "ملك المتهمان الأول والثانى" والأسلحة المضبوطة بحوزتهما .





وبتاريخ الواقعة قاموا بخطف المجنى عليه حال إستقلاله تروسيكل "مُحمل عليه 3 رؤوس ماشية" وتهديده بأسلحة بيضاء وإيثاقه ووضعه داخل السيارة قيادة المتهم الأول وتوجهوا به لمدينة العاشر من رمضان وقاموا بإخفاء التروسيكل ورؤوس الماشية لدى حداد مسلح 75 سنة مُقيم بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان" وإحتجاز المجنى عليه بشقة خاصة بالمتهم الأول وتعدوا عليه بالضرب وأضافا بقيام المتهم الأول بالتعدى على المجنى عليه بقالب طوب على رأسه فأودى بحياته وقام المتهمين الأول والثانى والثالث بنقل جثته بالسيارة الخاصة بالمتهم الأول والتخلص منها بإلقائها على جانب الطريق الزراعى وسط زراعات بوص بقرية بدائرة مركز قويسنا وهربوا.



