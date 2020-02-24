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تكنولوجيا

تطبيق تيك توك ينصح مستخدميه بترك الهواتف الذكية وغلق التطبيقات .. لهذا السبب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

طالب تطبيق تيك توك " TikTok" مستخدميه بالتوقف عن التصفح في التطبيق في محاولة للحد من إدمان استخدام الهواتف الذكية.


وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، اتسمت مقاطع فيديو نشرها تطبيق تيك توك  بمناشدات جادة من مشاهير الإنترنت يتحدثون عن فوائد تسجيل الخروج من التطبيقات والحد من استخدام هواتفهم الذكية طيلة الوقت، ناصحين اياهم بالاستمتاع بالخروج والتنزه بعيدًا عن العام الهواتف الذكية.

 

تعد مقاطع فيديو TikTokTips جزءًا من مبادرة تديرها منصة الوسائط الاجتماعية لتبادل الفيديو التي تديرها الصين والتي يطلق عليها "أنت تحت السيطرة".


ويذكر أن تطبيق تيك توك يقوم فيه الآلاف من المشاهير ، والملايين من المتابعين ، بإنشاء مقاطع فيديو يتم نشرها وترويجها بواسطة الحسابTikTokTips ، والذي يتم تشغيله بواسطة الموقع الشهير.


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