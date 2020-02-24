تجاهل مباراة القمة.. مرتضى منصور يطالب لاعبي الزمالك بالتتويج بدوري الأبطال

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ لاعبي الفريق بشأن مباراة الترجي التونسي يوم 28 فبراير المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو بثه عبر موقع التواصل " فيس بوك "أن الفوز بـ بطولة دوري أبطال أفريقيا سيجعل الفريق حاصدا لجميع البطولات هذا الموسم.

وأضاف مرتضى منصور أن رفضه خوض مباراة القمة اليوم أمام الأهلي جاء من أجل راحة لاعبي الفريق قبل المواجهة الهامة أمام الترجي التونسي.

وتابع مرتضى منصور أنه اجتمع بلاعبي الفريق في جلسة ودية من أجل الحديث معهم عن مباراة الترجي وأهمية التأهل لـ نصف نهائي البطولة.

وأكمل مرتضى منصور أنه حرص على تهدئه الأجواء بين جماهير الأهلي والزمالك، ولكن عقب قرارات اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني عادت الأزمة للاشتعال مرة أخرى.

يذكر أن لجنة المسابقات قررت إيقاف محمود كهربا وامام عاشور حتي نهاية الموسم و(شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.





وتغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه