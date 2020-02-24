طقس غير مستقر.. سحب وغيوم متقطعة تكسو سماء أسوان .. صور

تعتبر التغيرات المناخية خلال هذه الفترة من العام لها دور مباشر فى حدوث التقلبات المختلفة فى حالة الطقس الذى يسود كافة محافظات الجمهورية.





وفى هذا الصدد رصد " صدى البلد " حالة من الطقس غير المستقر اليوم الأثنين وحدوث تجمع للسحب والغيوم المتقطعة فى سماء أسوان.





ولكن على الرغم من حالة عدم الإستقرار فى حالة الطقس ووجود برودة فى الجو، إلا أنه لم يوجد سقوط لأى أمطار مع سرعة فى حركة الرياح .





وبالتوازى مع هذه الحالة غير المستقرة فى الطقس، إلا أنه يوجد هناك انتظام فى الحركة المرورية، وأيضًا حركة الملاحة النهرية بنهر النيل، ودرجات الحرارة مائلة للبردوة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على كافة الأنحاء بالمحافظة.





وكانت قد ظهرت الغيوم بشكل متقطع ومتفرق يغطى كافة الأنحاء، وأدت سرعة الرياح إلى انخفاض فى درجات الحرارة والتي وصلت العظمى فى أسوان إلى 19 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى الفيوم ووسط سيناء ويكون شديد البرودة على سانت كاترين مائل للبرودة على باقى الأنحاء ولطيف على وسط وجنوب البحر الأحمر نهارا شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد السقيع على سانت كاترين ووسط سيناء.





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