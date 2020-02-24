لأول مرة.. ترامب على مضمار دايتونا الدولي بـ الليموزين الرئاسية.. فيديو

فى السابقة الأولى من نوعها، قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالدخول إلى مضمار سباق دايتونا الدولي بسيارته الليموزين الرئاسية التي يُطلق عليها اسم “ذا بيست” قبل انطلاق سباق دايتونا 500 العالمى.





وحصل الرئيس دونالد ترامب على دخول مميز لهذا الحدث، حيث قدمت Air Force One عرضًا بالطائرات أعلى الحلبة قبل أن يهبط بطائرته في مطار دايتونا الدولي على بعد بضع مئات من الأمتار من الحلبة.





وقام دونالد ترامب بعمل جولة بسيارته الليموزين الرئاسية “ذا بيست” ، ثم بعد ذلك ولسوء الحظ بالنسبة للفرق والسائقين والمتنافسين في دايتونا 500، بالإضافة إلى الآلاف من المعجبين الحاضرين، بدأت الأمطار في التساقط على الحلبة بعد فترة وجيزة من إكمال “ذا بيست” جولتها، وبعد فترة ليست طويلة، كشف المنظمون أن الدورة 62 من سباق دايتونا 500 سيتم تأجيلها حتى يوم الاثنين في الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي.





و قال ترامب خلال خطابه قبل بدء السباق: “إن دايتونا 500 هو العرض الأسطوري للمحركات القوية والحماس والمهارة والسرعة والقوة الأمريكية التي سمعنا عنها لسنوات عديدة”، والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها الرئيس الحالي إلى دايتونا 500، حيث يتبع ترامب خطى الرئيس جورج بوش الذي فعل الشيء نفسه في عام 2004.