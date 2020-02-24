AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لأول مرة.. ترامب على مضمار دايتونا الدولي بـ الليموزين الرئاسية.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:28 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

فى السابقة الأولى من نوعها، قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالدخول إلى مضمار سباق دايتونا الدولي بسيارته الليموزين الرئاسية التي يُطلق عليها اسم “ذا بيست” قبل انطلاق سباق دايتونا 500 العالمى.


وحصل الرئيس دونالد ترامب على دخول مميز لهذا الحدث، حيث قدمت Air Force One عرضًا بالطائرات أعلى الحلبة قبل أن يهبط بطائرته في مطار دايتونا الدولي على بعد بضع مئات من الأمتار من الحلبة.


وقام دونالد ترامب بعمل جولة بسيارته الليموزين الرئاسية “ذا بيست” ، ثم بعد ذلك ولسوء الحظ بالنسبة للفرق والسائقين والمتنافسين في دايتونا 500، بالإضافة إلى الآلاف من المعجبين الحاضرين، بدأت الأمطار في التساقط على الحلبة بعد فترة وجيزة من إكمال “ذا بيست” جولتها، وبعد فترة ليست طويلة، كشف المنظمون أن الدورة 62 من سباق دايتونا 500 سيتم تأجيلها حتى يوم الاثنين في الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي.


و قال ترامب خلال خطابه قبل بدء السباق: “إن دايتونا 500 هو العرض الأسطوري للمحركات القوية والحماس والمهارة والسرعة والقوة الأمريكية التي سمعنا عنها لسنوات عديدة”، والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها الرئيس الحالي إلى دايتونا 500، حيث يتبع ترامب خطى الرئيس جورج بوش الذي فعل الشيء نفسه في عام 2004.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استطلاع: ترامب يتفوق على منافسيه الديمقراطيين فى سباق الانتخابات برغم المساءلة

حرب المليارديرات.. بلومبرج ينفق مبلغا خياليا قبل انطلاق معركة الانتخابات أمام ترامب

وصف ترامب بـ «المرض».. مرشح ديمقراطي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

انسحاب مرشح ديمقراطي من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

بواسطة سيارة الوحش.. ترامب يشارك في سباق سيارات بـ فلوريدا

شاهد..ترامب يستعرض سيارته "الوحش"

ترشيحاتنا

خطوة جديدة تؤكد انسحاب الزمالك من القمة أمام الأهلي بالدوري

كلام نهائي.. الزمالك يتحرك بالناشئين لـ استاد القاهرة لمواجهة الأهلي

مصادر: الزمالك يتراجع عن الانسحاب.. ويلعب القمة بالناشئين

أمن القاهرة نفذنا خطة جاهزة لمواجهة مياه الأمطار ..صور

الدولار السبب .. كيف انخفضت أسعار الذهب 100 جنيه في مصر ؟

قوات الأمن تترك أتوبيس لاعبي الزمالك يتحرك بدون تأمين إلى إستاد القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع .. أسباب فشل الريجيم

«الميه غطت العربيات».. غرق القاهرة الجديدة بسبب الأمطار ..صور

أمن القاهرة نفذنا خطة جاهزة لمواجهة مياه الأمطار ..صور