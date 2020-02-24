قوات الأمن تترك أتوبيس لاعبي الزمالك يتحرك بدون تأمين إلى إستاد القاهرة

وأضاف بدراوي أن قوات الأمن المسئوله عن تأمين فريق الزمالك لم تذهب معهم وتركوا حافلة النادي تتحرك بمفردها.

من جانبه أكد مراسل أون سبورت حسن غنيمة أن قوات الأمن متمركزة بشكل جيد داخل إستاد القاهرة وحوله، عقب وصول أخبار بأن أتوبيسات الأهلي والزمالك ستتحرك خلال دقائق.



