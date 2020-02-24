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رياضة

قوات الأمن تترك أتوبيس لاعبي الزمالك يتحرك بدون تأمين إلى إستاد القاهرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد محمد بدراوي مراسل أون سبورت أن هناك حافلة خرجت من نادي الزمالك تقل عددا من اللاعبين صغار السن.

وأضاف بدراوي أن قوات الأمن المسئوله عن تأمين فريق الزمالك لم تذهب معهم وتركوا حافلة النادي تتحرك بمفردها.

من جانبه أكد مراسل أون سبورت حسن غنيمة أن قوات الأمن متمركزة بشكل جيد داخل إستاد القاهرة وحوله،  عقب وصول أخبار بأن أتوبيسات الأهلي والزمالك ستتحرك خلال دقائق.

وأشار مراسل أون سبورت إلى أن هناك أقاويل عن أن نادي الزمالك سيحضر ببعض من لاعبي الشباب أو الناشئين مدعمين بلاعبين من الفريق الأول، خاصة وأن المدرب كارتيرون طلب إعطاء راحة لعدد كبير من اللاعبين.
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