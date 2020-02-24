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اقتصاد

20 جنيها زيادة بأسعار الذهب.. اليوم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:43 م
ذهب
ذهب
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محمد يحيي

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم الإثنين بمتوسط 20 جنيها مقارنة بأسعار أمس الأحد.


سجل أعلي قيمة لجرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا؛ اليوم الإثنين بمحال الصاغة نحو 725 جنيها بعد أن كان 705 جنيهات.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 829 جنيها مقابل 809 جنيهات. 


بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 621 جنيها مقابل 601  جنيه أمس.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 نحو 483 جنيها مقابل 463 جنيها أمس .


وسجل سعر الجنيه الذهب 5800 جنيه و كيلو الذهب بـ 828.6 ألف جنيه و أوقية الذهب بـ 25.8 ألف جنيه.

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