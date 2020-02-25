ورشة العمل الثانية لتفعيل التدريب والتعلم الإلكتروني للعاملين بايجاس

عقدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) ورشة العمل الثانية، الخاصة التعرف على منصات التعليم والتدريب الإلكترونى، وذلك بمقر الشركة بالقاهرة.

وذلك بهدف شرح طريقة وعمل منصات التعليم الإلكترونى وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى منها لإعداد قيادات شابة وفق أسس علمية وعملية متقدمة، حيث ستقوم شركة إيجاس بتنفيذ تدريب إلكتروني عملي بهدف نقل الخبرة العملية من الخبراء إلى العاملين من خلال تنفيذ برامج تدريبية متقدمة عبر الانترنت.

ومن جانبه، قال الأستاذ أحمد جودة مساعد نائب رئيس شركة إيجاس والمشرف على الشؤون الإدارية نعمل على خلق بيئة عمل تشجع العاملين على اكتساب خبرات فعلية في المواقع المختلفة كما نسعى الى توحيد جهود الشركة القابضة والشركات التابعة فى تحليل البيانات الوظيفية ووضع أسس التوصيف الوظيفي الملائم مشيرا إلى إيمان قطاع البترول أن الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في عملية تطوير القطاع ويسهم في استدامته فيعمل بكامل طاقته فى سبيل تنمية مهارات الكوادر الشابة وإعدادها لتحمل مسؤولية قيادة مستقبل البترول في مصر.

كما تم خلال ورشة العمل عرض قاموس الجدارات الوظيفية لشاغلى وظائف الإدارة العليا ومدى تطويره لنظم العمل المختلفة فى مجال الموارد البشرية وتنميتها وصولا الى وضع نموذج الجدارات الوظيفية لكل العاملين بالشركة من كل الإدارات على مختلف التخصصات الفنية وغير الفنية من جيولوجين ومهندسين و كيميائين واداريين كما تم ربط هذه الجدارات بالبرامج التدريبية التى تساهم فى اظهارها للوصول بكوادر متمكنة كل فى مجال عمله تحقق أهداف ورؤية الشركة ومواكبة للتطورات العالمية فى صناعة البترول والغاز الطبيعى.