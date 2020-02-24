بمناسبة عشرين سنة على تأسيسها.. مجموعة ''الفناير'' تبهر جماهير الأولمبية الفرنسية

أبهرت مجموعة الفناير المغربية الجماهير الغفيرة التي احتشدت في مسرح الأولمبيا بالعاصمة الفرنسية باريس بأروع أغانيها، وذلك خلال الحفل الذي اقيم في إطار الاحتفال بمرور عشرين سنة على تأسيس الفرقة الفنية.





وحضر الحفل عدد من مشاهير الفن، أبرزهم الفنانة المغربية المتألقة نورا فتحي.





وقدمت الفرقة لوحة فنية رائعة من تاريخها الفني الراقي، الذي دخل قلوب الجماهير المغربية، الذي دخل قلوب الجماهير المغربية على مر عشرين سنة، والتي لقت نجاحا باهرا، وانتشارا على مستوى الوطن العربي، وتغنى بها الكبير والصغير.





وعرف الحفل الكبير الذي احتضنه مسرح الأولمبيا حضور الفكاهة والابتسامة من خلال حضور باسو في الفقرة الكوميدية، وبحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين داخل المغرب وخارجه.





وتعتبر الأولمبيا التي احتضنت هذا العرض الفني الكبير من أحسن القاعات في أوروبا، حيث سبق أن احتضنت عروضا وحفلات لكبار الفنانين العالميين.