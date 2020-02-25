اليوم.. حزب صوت الشعب بأسوان يعقد ندوة مجانية عن استخدام التابلت لطلاب أولى ثانوى

قرر حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي عقد ندوة تثقيفية عن "التابلت" وكيفية استخدامة والدخول على بنك المعرفة في أمانة أسوان بإشراف محمد الداعون امين عام الحزب بالمحافظة وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 من الشهر الجاري بمقر الحزب في أسوان في الساعة السابعة والنصف مساء لطلاب الصف الأول الثانوي العام.





يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي القوى للحزب في الشارع وحرص قيادته على دعم ومساندة الطلاب ورفع الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة.





وقال المركز الاعلامي للحزب في بيان له، إن هذه الندوة بالتعاون مع المدربين المتخصصين المعتمدين من وزارة التربية والتعليم بالمجان والدعوة عامة لجميع الطلاب للتدريب على كيفية استخدام "التابلت" والحفاظ علية وتحقيق أقصى استفادة منة والرد على كافة التساؤلات من الطلبة.