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برلمان

رئيس حزب صوت الشعب: الرئيس السيسي أعاد للدولة هيبتها بحملة حق الشعب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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حسن رضوان
أكد المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للدولة هيبتها من جديد، من خلال حملة "حق الشعب" لاسترداد أملاك الدولة التي استولى عليها الخارجين عن القانون.

وأشار البرواي في بيان له، إلى إن الرئيس لن يسمح بالتعدى على شبر واحد من أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكل من يحاول أو يسعى للعبث بمقدرات الوطن؛ سيكون عقابه شديدا، وهذا ظهر واضحا في الموجة الـ 15 لإزالة التعديات في جميع محافظات مصر. 

وأضاف أن نجاح الدولة- ممثلة في الأجهزة التنفيذية في المحافظات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في استرداد حق الشعب وعودة الأراضي المنهوبة للاستفادة منها في مشاريع استثمارية تعود على المواطن بالنفع والخير يؤكد مما لايدع مجالا للشك إن لدينا دولة قوية متماسكة مترابطة.

وأشار رئيس الحزب إلى أن الأجهزة نجحت في عودة مئات الآلاف من الأراضي وما زالت الحملات مستمرة في القرى والمراكز والمدن حيث انتهى زمن الفوضى والعشوائيات وتبوير الأراضي الزراعية. 

أوضح البراوي انة لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد الأراضي دون استثناء وتنفيذ القانون على جميع المخالفات مهما بلغ حجمها.
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