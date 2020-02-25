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فن

تحقيق حلم مصاب بالسرطان..المساهمة في زواج شاب.. توزيع الراتب على عمال المسرح .. تعرف على أبرز المواقف الإنسانية للنجوم

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:22 ص
تامر حسني
تامر حسني
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قسم الفن
الكثير من النجوم في الوسط الفني  لهم مواقف إنسانية كثيرة ومتعددة الاشكال ،فنانون لم ينسوا دورهم الإنساني،من خلال هذا التقرير نعرض أبرز المواقف الإنسانية للنجوم..

1_ تامر حسني
نشر الفنان تامر حسني صورة لطفل مصاب بالسرطان علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي  “instgram”من خلال خاصية “story”، وطلب "تامر" من الجمهور المساعدة في الوصول اليه معلقا على الصورة:حبيبي يا آسر ربنا يشفيك طب اوصلك ازاى أنا تحت امرك ياحبيبي ،ياريت حد يجيبلي رقم حد من أهله.

2_ محمد رمضان
طلب أحد المعجبين بالفنان محمد رمضان مبلغ وقدره 15 ألف جنيه للمساهمة في زواجه وذلك من خلال التعليق علي صورة لدي محمد رمضان علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram” ورد محمد رمضان على التعليق قائلا: عيني حبيبي ابعتلي خاص.

3 _ رامي جمال
طلبت ادارة مستشفي 57357 سرطان الأطفال من الفنان رامي جمال الحضور إلى المستشفى، لتلبية طلب احد الأطفال في مقابلة رامي جمال ووافق "رامي" علي الفور وذهب الي المستشفي والتقط بعض الصور التذكارية برفقة الأطفال ونشرها على صفحته الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

4_ شادية
كان للفنانة القديرة شادية عدة مواقف إنسانية أبرزها، حينما قامت بوضع أرباحها من مسرحية "ريا وسكينة" في أظرف ووزعتها على العمال في المسرح.
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