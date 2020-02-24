عميد «طب طنطا»: تطبيق التحول الرقمي فى الامتحانات والتصحيح

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا اليوم، إجراء أول امتحان إلكتروني لطلاب الفصل الدراسي السادس بالبرنامج الدولى بنظام الساعات المعتمدة للحصول على بكالوريوس الطب والجراحة القائم على الجدارات، والبالغ عددهم ٤٩ طالبا ما بين مصريين ووافدين.





وأكد عميد طب طنطا حرص الكلية علي تطبيق التحول الرقمي الكامل في ضوء توجيهات رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع بالتطبيق الفعلي للاختبارات الإلكترونية الموحدة، وتبنى كافة السياسات والمعايير الأكاديمية وفق خطة تطوير التعليم الجامعي تماشيا مع رؤية مصر 2030 ، للاستفادة من التكنولوجيا ودمجها في نظامها التعليم.





وأضاف "غنيم" ، أن الكلية تعد أولى الكليات في تطبيق الاختبارات الإلكترونية إيمانا بأهميتها في مواكبة التعليم الدولي، وتوحيد آليات تقييم طلاب الجامعة في التحصيل العلمي بمختلف الجامعات المصرية، حفاظا على المساواة والشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص.









من جانبه ، توجه عميد الكلية بالشكر إلى الدكتور محمد جابر المنسق الأكاديمي للبرنامج ، والدكتورة عزة أبو ريه نائب المنسق الأكاديمي للبرنامج ، ووكلاء الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، والدراسات العليا والبحوث، وشؤون خدمة المجتمع لتسهيل كافة الامور اللوجستية اللازمة لإتمام التجربة بنجاح؟



