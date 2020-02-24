زي الدوري المصري.. الاتحاد الإيطالي يدرس استكمال الدوري بدون جماهير.. تفاصيل

يبدو أن الدوري الإيطالي سيستمر بدون جمهور، وسط انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، بداية من مدينة ميلانو.





وتقرر تأجيل أربع مباريات من الدوري الإيطالي أمس؛ بسبب تفشي المرض في شمال إيطاليا.





وأكدت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، أنه من المرجح أن تسمح الحكومة الإيطالية بإقامة مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية في إيطاليا، ومواجهات الكأس، خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور.





وتم اقتراح الفكرة التي يدرسها الاتحاد الإيطالي لاستكمال مباريات الدوري بعدم وجود جماهير لعدم انتشار فيروس الكورونا بشكل أكبر.





جوسيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، من المتوقع أن يوقع على القرار بشكل رسمي خلال ساعات، للموافقة على استكمال بطولة الدوري.





ومن المحتمل أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات لاستكمال الدوري الإيطالي بدون جماهير.





يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني بعد مرور 25 أسبوع.