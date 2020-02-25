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برلمان

طلب إحاطة حول استكمال مشروعات الصرف الصحي بالقليوبية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
قدم النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بسبب عدم استكمال عدد من مشروعات الصرف الصحى في مركز بنها بمحافظة القليوبية. 

وأوضح النائب في بيان له، أن هناك العديد من القرى تحتاج بشكل عاجل إلى مشروعات الصرف الصحى فضلا عن أن هناك مشروعات تم البدء فيها وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها، مطالبا بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة من أجل أن يتم مناقشته خلال الاجتماعات الخاصة باللجنة بحضور مسئولي الجهات الحكومية المعنية وكذلك مسئولي محافظة القليوبية. 

وأشار النائب جمال كوش، إلى أن هناك عدد كبير من مشروعات الصرف الصحى متوقفة على مستوى المحافظة وبالتالي تحتاج إلى خطة عمل عاجلة من أجل تحديد أولوية هذه المشروعات، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة خاصة أن هذا القطاع يحظى بأهمية كبيرة لدى المواطنين خلال في القرى المختلفة.
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