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توك شو

رئيس التعليم الفني: تطوير 36 برنامجا دراسيا حتى الآن .. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قال محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، إن قطاع التعليم الحالي يتخذ خطوات سريعة، ومتلاحقة لتطوير قطاع التعليم الفني، منذ فبراير 2019.


وأضاف محمد عمارة خلال حواره لـ برنامج "اليوم "الذي يذاع علي فضائيه "دي ام سي" ، أنه تم توحيد جميع خبراء التنمية لتوحيد مناهج التعليم الفني وهو ليس بالمجهود القليل. .


وأشار محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، إلى أن هناك دراسة لمراجعة البرامج الدراسية ومايحتاج منها لتطوير ، وتم بالفعل تطوير 36 برنامجا دراسيا حتى الآن.


وأوضح محمد عمارة، أن من ضمن البرامج التعليمية المستجدة برنامج "التحكم الصناعي" للتعليم الفني الصناعي، وبرنامج "الجرارات الخاص بالمعدات الثقيلة.


وتابع: أن التطوير شمل إضافة منهج الزراعة المطرية ،الضروري لأبناء المحافظات التي تعتمد على الزراعة بشكل كبير.

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