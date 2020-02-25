مجلس النواب يستأنف مناقشة تعديل قانون البناء

يعود مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، للانعقاد اليوم الثلاثاء، لاستكمال المدرج على جدول الأعمال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الري.



وأرجأ البرلمان استكمال مناقشة تعديل قانون البناء، أمس الاثنين، للجلسة القادمة، بعدما شهدت جدلا حول أحقية المكاتب الهندسية بالمحليات في منح التراخيص.



ورفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان أمس، بعد الموافقة النهائية على عدد من التشريعات، وأهمها قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي يؤدي لزيادة أسعار السجائر.





وتبلغ الضريبة الجديدة على السجائر، 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى 400 قرش للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهًا، و650 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيه وحتى 35 جنيهًا، و700 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 35 جنيهًا.