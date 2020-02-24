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رئيس التعليم الفني: تدريب 3 آلاف معلم و450 طالبا .. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قال محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، إنه تم تدريب 450 طالبا تم اختيارهم من ضمن 1000 مرشح ، للحصول على دورات تدريبية للمناهج الجديدة.


وأضاف محمد عمارة خلال حواره لبرنامج "اليوم" الذي يذاع علي فضائيه " دي ام سي "، أنه تم تدريبهم من خلال ورش عمل متعددة،  بالإضافة إلى تطبيق 36 منهج تعليمي جديد، على ما يقرب من 105 مدرسة، علي مستوي المحافظات كمرحلة اولى.


وأكد محمد عمارة،  أنه تم تدريب ما يقرب من 3000 آلاف معلم، حتي الان علي المنهج الجديد بقطاع التعليم الفني.


وأوضح محمد عمارة، أن عملية التطوير التي يعمل عليها القطاع ليست عشوائية، ولكن تعمل بخطة مدروسة.


وتابع: ان هناك ركائز تبني عليها عملية التطوير ، اهمهم ضمان جودة برامج التعليم الفني، وهي ركيزة أولى ضمن الركائز الخمس الموضوعة.

 

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