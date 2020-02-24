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اقتصاد

الجمارك: استيراد 100 جهاز فحص جديد للسيطرة على المنافذ

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:03 م
السيد نجم
السيد نجم
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محمد يحيى

أعلن السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن استهداف المصلحة استيراد 100 جهاز للفحص بالأشعة عن الحاويات، للقضاء علي التهريب الجمركي علي مستوي منافذ الجمركية و تقليص وقت الإفراج عن الرسائل الجمركية.


أضاف في تصريحات له اليوم، أن هناك مساع لدي المصلحة في احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية لحماية الأمن القومي و ضبط تهريب المواد المخدرة والسلع المهربة بالإضافة لمنع دخول أي سلع ضارة بالمواطنين أو الاقتصاد القومي.


أشار إلي أنه لم يعد هناك اقتصار علي تحقيق حصيلة جمركية فقط، في ظل خضوع مصر لـ7 اتفاقيات تجارة حرة لا تحقق سوي حصيلة ضريبية؛ موضحا أن الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري.


وذكر أن ترتيب مصر فى المركز 171 على العالم بمؤشر التجارة عبر الحدود بتقرير البنك الدولى، هو مركز لا يتناسب مع مكانة مصر، مرجعا سبب ذلك إلى عدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركى، والتى تصل إلى 11 مستند، وزمن الإفراج الجمركى.

 

أوضح  أن المصلحة عملت على تخفيض عدد المستندات من 11 مستند إلى 6 مستندات خلال هذا العام، عبر تقديم نموذج 4 بشكل آلى وليس ورقى، وكتابة إيصال المصاريف الإدارية بنموذج الإفراج، ونفس الأمر لشهادة المنشأ، كما أنه جارى العمل على تقديم إذن التسليم آليا، كما نستهدف خفض زمن الإفراج إلى 3 أيام من خلال تفعيل الإفراج المسبق، عبر تقديم المستورد صور من المستندات وسداد الرسوم، على أن يتم المطابقة بعد وصول البضائع والإفراج خلال ساعتين، وهذه ميزة اختيارية.

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