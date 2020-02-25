العلاقات المصرية الأفريقية.. دراسة بمعهد البحوث لدول حوض النيل

ينظم معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، السبت المقبل، حفل إطلاق دراسة العلاقات المصرية الأفريقية بمقر المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية، بمنطقة أرض الجولف بجوار كلية البنات "عين شمس".





ويتضمن حفل إطلاق دراسة العلاقات المصرية الأفريقية مسار وتحديات في جلسته الأولى التي تستمر لمدة 60 دقيقة من الساعة (3 - 4) عصرا، وتشمل كلمة كل من الدكتور عدلي سعداوي طلبة عميد المعهد، الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، الدكتور مصطفى الفقي رئيس فريق إعداد الدراسة، والدكتورة أماني الطويل محرر الدراسة وعرض لأهم نتائجها، وعرض نتائج الدراسة.



