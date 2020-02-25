المياه لا تصلح للشرب.. سكان بلوك 24 بالمشروع الأمريكى فى حلوان يشكون من تلوث مياه الشرب

شكت السيدة مروة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تغير لون وخواص مياه الشرب بالمشروع الأمريكى بحلوان المنطقة 2 مدخل 14 بلوك 24 التابعة لمحافظة القاهرة.

وقالت "مروة" فى رسالتها لـ "صدى البلد" : "مياه الشرب مياه ملوثة لا تصلح للشرب، والفواتير تأتى من غير قراءة عداد، مع العلم أن أقساط العداد خالصة لكن لايزال العداد لم يتم تركيبه".

وناشدت "مروة" المسئولين العمل على إزالة أسباب الشكوى، وللتواصل مع الشاكية: 01060577681 ‪‎





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ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360