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توك شو

الجيزة: خطة محكمة لمواجهة الأمطار وانتشار كثيف لعربات الشفط.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:01 م
امطار على القاهرة
امطار على القاهرة
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هاني حسين
قال اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، إن هناك خطة جديدة لمواجهة الأمطار  وكل معدات المحافظة يتم تمركزها في أماكن محددة يتوقع  سقوط الأمطار بها.

وأضاف علاء بدران، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم توفير عربات الكسح والشفط  وكسح المياه منتشرة في الأماكن المحددة لها وفور سقوط الأمطار  تم التعامل معها على الفور.

وتابع علاء بدران "هناك تنسيق  بين المحافظات المجاورة ولم نحتج إلى دعم من المحافظات المجاورة وهناك حالة سيولة مرورية في الجيزة ".

ومن جانبه، قال اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه هناك  تجمعات  لمياه  الأمطار في بعض المناطق بالقاهرة، وكل القيادات التنفيذية متواجدة في مناطق تجمعات المياه ومحافظ القاهرة كان متواجد في منطقة المنصة للإشراف على عمليات شفط المياه.

وأضاف  محمد عبد المقصود في مداخلة هاتفية لنفس البرنامج، أن هناك 7 عربات شفط مياة أمام المنصة قبل سقوط الأمطار لأننا كنا نتوقع ذلك.

وتابع محمد عبد المقصود "هطول الأمطار تزامن مع توقيت خروج طلاب المدارس والموظفين مما أدى إلى حدوث اختناقات مرورية في بعض المناطق".
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