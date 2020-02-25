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بين الناس

أهالي قرية ميت أشنا فى الدقهلية يطالبون بإعادة رصف الطريق الرئيسي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن على محمد مطاوع، المقيم فى قرية ميت أشنا مركز أجا التابعة لمحافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم صلاحية وتجهيز الطريق الرئيسى القرية الذى يعرقل المارة من كبار السن.


 وطالب القارئ بإعادة رصف الطريق الرئيسى يربط بين القرية والطريق السريع، وذلك بعدما وصل إلى حالة سيئة بسبب تهالكه وعند نزول المطر يتحول إلى برك طينية يصعب السير به ولا يوجد سبيل للخروج

 

ويقول فى شكواه : نناشد نحن أهالى سكان قرية ميت أشنا مركز أجا التابعة إلى محافظة الدقهلية برصف طريق، حيث أنه طريق ترابى طوله يستخدمه جميع أهالى هذه القرى وعند نزول المطر يتحول إلى برك طينية يصعب السير به، مطالبا بإعادة رصفه الطريق الرئيسى يربط بين القرية والطريق السريع.

 

للتواصل مع الشاكى : 01004278823

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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