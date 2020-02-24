الليلة.. طرح تذاكر مباراة الزمالك والترجي على موقع تذكرتى

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيتم طرح تذاكر مباراة الفريق أمام نادي الترجي الرياضي التونسي في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ونشر أحمد مرتضى تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، كتب فيها:" سيتم طرح تذاكر مباراة الزمالك والترجي على موقع تذكرتي بعد قليل".





وتقرر رسميًا، تأجيل مباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري.





وتلقى النادي الأهلي إخطارًا رسميًا بتأجيل المباراة لمدة ساعة ، بسبب الزحام المروري، والذي ترتب عليه تأخير وصول حافلة نادي الزمالك، وهو ما أكده سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.





وكان من المنتظر أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم.





وقرر نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، خوض المباراة بفريق الناشئين، وذلك بعد تراجعه عن قرار الانسحاب وعدم استكمال بطولة الدوري، لكن لم يتبين بعد ما إذا كان نادي الزمالك سيخوض المباراة بالفعل أم لا.