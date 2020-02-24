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ديني

الأزهر الشريف يهنئ الكويت بيومها الوطني

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:18 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
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محمد صبري عبد الرحيم

يتقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وللشعب الكويتي الشقيق، بمناسبة الذكرى ال٥٩ لليوم الوطنى للكويت، والذي يوافق ٢٥ فبراير من كل عام. 

ويعرب الأزهر الشريف عن تقديره الكبير لجهود أمير الكويت في دعم التضامن العربي وما تشهده دولة الكويت من ازدهار وتنمية واستقرار، داعيًا الله -عزوجل- أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأنْ يُحقِّق لها ولأمَّتنا العربية والإسلامية الأمنَ والاستقرارَ، والوحدة والرخاء.
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