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رياضة

حكم دولي يصدم الأهلي بشأن الاعتراض على تأجيل مباراة الزمالك.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:15 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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محمد رشاد
علق أحمد الشناوي المحلل التحكيمي بقناة "أون سبورت" على سبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز لمدة ساعة.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي، بعد تأجيلها لمدة ساعة من قبل اتحاد الكرة.

وقال أحمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "إذا تعطل الفريق 20 دقيقة يمكن للحكم إلغاء اللقاء، والنتيجة في يد لجنة المسابقات سواء 2 - صفر أو 3 - صفر".

وأضاف: "في حالة حدوث ظروف قهرية يمكن تأجيل المباراة ساعة لكن شرط أن يكون هذا الأمر موثوق منه، أي أن الزمالك يبلغ الشرطة بأن هناك أمطارا وهناك صعوبة في الوصول، ويتم طرح الموضوع على اتحاد الكرة وقتها يمكن تأجيل المباراة ساعة".

وأوضح: "لو مثلًا المباراة تلعب صباحًا ولا يوجد أضواء ليلًا فاللائحة تقول أن تقام المباراة في اليوم التالي صباحًا".

وتابع: "الأهلي لا يملك الاعتراض على تأجيل المباراة لمدة ساعة، بسبب عدم وصول الزمالك بسبب الأمطار، لأنه لو حدث العكس لا يمكن للمنافس أن يعترض".

وأتم: "سيتم تأجيل المباراة ساعة ثم 20 دقيقة وبعدها إن لم يصل الفريق سيتم إلغاء المباراة واحتساب الأهلي فائزًا".

وكان الأهلي قد خسر من الزمالك يوم الخميس الماضي في مباراة السوبر التي جمعت بين الفريقين في استاد محمد بن زايد بالإمارات بركلات الجزاء.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة مبتعدًا بـ14 نقطة عن الزمالك الذي يحل في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

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