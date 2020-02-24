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توك شو

أحمد موسى: مرتضى منصور جايب لاعبين من المدرسة يلاعبوا الأهلي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:23 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار مرتضى منصور سوف يلاعب النادي الأهلي بالناشئين، ورددا ساخرا: «جابهم من المدرسة وقالهم يلا اركبوا الاتوبيس ويلا على الاستاد لاعبوا الأهلي».

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه قام بإجراء مكالمة هاتفية مع المستشار مرتضى منصور، وأكد له أنه قدم طلبا لوزير الشباب بحضور مجموعة من أعضاء مجلس النواب، ولكنه رفض التأجيل.

واستنكر موسى، المهزلة التي تشهدها الساحة الرياضية المصرية منذ مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك، مرددا: «كل حاجة في البلد مظبوطة إلا الكرة .. الكرة ماشية على المزاج».

وأكد أن ما يحدث في الوقت الحالي في الكرة المصرية لم يحدث قبل ذلك، منوها بأن الوضع أصبح سيئا ولا يرضى أحدا. 
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