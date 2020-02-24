قبل 3 قرون من الزمان .. لطفي وثابت وشلبي .. حكاية 3 وكالات أثرية لراحة تجار أسيوط ودوابهم





ليست كل الآثار والمنشآت التاريخية الإسلامية مساجد وأسبلة وأضرحة، وليست كلها في القاهرة قلب مصر النابض،فهناك كنوز كثيرة متنوعة ومنتشرة في المحافظات الأخرى، مثل الوكالات التي يتواجد عدد منها في محافظات الصعيد مثل أسيوط.





وإن كان أشهرها 3 وكالات كشف لنا حكايتها د.أحمد سليمان عبد العال مدير عام مناطق مصر الوسطى للآثار الإسلامية والقبطية.





وقال لصدي البلد:كانت تشيد كمأوى للتجار المسافرين بين القوافل التجارية وتتألف من فناء أوسط مستطيل التخطيط،تحف به مجموعة من الحواصل في الطابق الأول لتخزين البضائع ، والطابق العلوي غرف لسكن وراحة التجار إلى جانب مجموعة من الحوانيت في الواجهة الرئيسية للوكالة لعرض البضائع وعادةً ما يستخدم الفناء للدواب.









# وكالة لطفي





تقع في منطقة القيسارية غرب أسيوط وتطل على شارع الوكايل،و أنشأها السيد لطفي عبد الجواد عبد البر السيوطي من تجار أسيوط 1103هـ/1692م،والوكالة تتكون من صحن مكشوف مربع 12م × 12م يحيط بها دخلات معقودة بعقود نصف دائرية وآخرى ثلاثية الفصوص – عقد مدائني – تتقدم أبواب الحواصل المعدة لتخزين البضائع وهي مربعة تسقفها قباب ضحلة.





والطابق الثاني نصل إليه عن طريق سلم بالركن الشمالي الشرقي من الصحن،ويتكون من ممر يتقدم غرف الأقامة وعددها خمسة عشرة مسقفة بسقف مسطح من جذوع النخيل،وتضم الواجهة الشمالية مجموعة من الحوانيت، أما عن الواجهة الغربية فنجد المدخل الرئيسي وهو من الطوب المنجور أرتفاع 2.40م × 2.10م عرض يتوجه عقد مدائني ثلاثي الفصوص.









# وكالة ثابت





تقع بشارع القيسارية بجوار جامع سيدي جلال السيوطي وتطل بواجهتها الرئيسية على شارع محمد محمود باشا، وأنشأها محمد ثابت بيك أيوب بن محمد كاشف بكزاده ولكن هناك حجة تؤكد أن الذي بناها هو محمد كاشف وألت إلى محمد ثابت بالإرث الشرعي.









والوكالة تتكون من صحن أوسط مستطيل 36م × 8م يغطيه سقف خشبي يبرز من وسطه ملقف هوائي ويحيط بالصحن دخلات معقودة تقع خلفها أبواب الحواصل، والمدخل يقع بالواجهة الغربية 2.30م × 190م يتوجها عتب خشبي مستطيل عليه باب خشبي من ضلفتين،وعلى يمين المدخل ويساره مجموعة من الحوانيت عددها سبعة ستة على يمينه وحانوت واحد على يساره.





ومن هذا المدخل ندخل إلى الصحن التي تحيط به الحواصل المربعة المغطاه بقباب ضحلة .أقبية نصف دائرية،والطابق العلوي نصل إليه عن طريق سلم بالركن الجنوبي الشرقي من الصحن يتقدم الفرق ممشى تطل عليه عشرين غرفة لاقامة التجار بسقف مسطح من جريد النخيل.









# وكالة شلبي





تقع هذه الوكالة بالقيسارية غرب أسيوط وتطل على شارع محمد محمود باشا أنشأها السيد محمد جلبي مصطفى الكاشف بكذادة وذكرت الوكالة في حجة مؤرخة 1241هـ - 1824م، والمدخل يقع في الواجهة الشرقية التي تطل على شارع محمد محمود باشا و يتقدمه سقيفة 6.50م × 5م فتحت على يمينها ويسارها ستة حزانيت أما عن فتحة المدخل مستطيلة 2.90م × 2.40م، ويعلوها عتب خشبي تعلوه زخرفة بارزة من الجص عبارة عن معين بداخله نجمة سداسية وحول أضلاع المعين الأربعة توجد رسوم لأربعة طيور تشبه البط.







