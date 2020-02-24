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اقتصاد

مجموعة «إم بي إف» الإماراتية تبحث ضخ استثمارات بـ 300 مليار جنيه في مصر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:14 م
كايرو فستيفال سيتي
كايرو فستيفال سيتي
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أ ش أ
تبحث مجموعة "إم.بي.إف" الإماراتية ضخ استثمارات بقيمة 300 مليار جنيه لبناء 6 مدن استثمارية في مصر بالتعاون مع تحالف دولي تعكف على تكوينه ويضم شركات عالمية ومصرية متخصصة وبنوكا.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المجموعة تعتزم تدشين مكتب لها في "كايرو فستيفال سيتي" مصر خلال الفترة القليلة المقبلة للإشراف على الإجراءات اللازمة لإنشاء وإقامة هذه المدن ومتابعة الخطوات الإدارية والتنسيقية بشأن هذه المشاريع.

وأكد الشيخ محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجموعة (إم.بي.إف) - وفقا لـ "وام" - أهمية و جدوى الاستثمار في مصر، مشجعا على المضي قدما في هذا الاتجاه لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة، واستيعاب سوقها الاقتصادي لمختلف أنواع المشاريع.

وقال الشيخ القاسمي إنه سيتم تنفيذ المدن ضمن محور قناة السويس وستضم 6 مدن ملاحية وسياحية ومالية وسكنية وترفيهية وطبية ومصانع وأبراجا عالية و محطات كهرباء، مشيرا إلى أن اختيار هذه المشاريع يرجع إلى كونها تقع ضمن القطاعات الجاذبة للاستثمار حاليا، موضحا أنه سيتم الاستفادة من تجربة دبي في إنشاء هذه المشاريع.

وأشار الشيخ القاسمي إلى أنه تم تحديد معظم أطراف التحالف الدولي الذي سينفذ هذه المشاريع، موضحا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الاتفاق على بعض التفاصيل و من ثم البدء في تنفيذ هذه المشاريع الذي سيكون على مراحل و وفق جدول زمني يمتد سنوات.

وأكد رئيس مجموعة (إم.بي.إف) أن مصر تعيش مرحلة ازدهار اقتصادي وهي بيئة مشجعة جدا ومحفزة على الاستثمار في الوقت الراهن لما تشهد من استقرار سياسي واقتصادي، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر يتميز في الوقت الراهن بالسهولة والمرونة وسرعة الإنجاز.

وأضاف الشيخ القاسمي أن بروز مصر باعتبارها سوقا ذات أهمية كبيرة في المنطقة يعزز وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية إليها، إلى جانب توسع عال في مبيعات التجزئة في العامين الماضيين، مرجعا ذلك جزئيا إلى الحجم الهائل للسكان مصر.

وأشاد بجهود القيادة المصرية التي وجهت بتوفير كل سبل تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية أو العربية، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في دفعة عجلة التنمية في مصر الشقيقة وتحقيقها تقدما ملحوظا في هذا المجال.

وثمن الشيخ القاسمي الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية التي تمكنت خلال فترة وجيزة من تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق نمو ملحوظ إلى جانبها قطعها شوطا على صعيد تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة له.
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