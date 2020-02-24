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أخبار العالم

زوجة أسطورة السلة كوبي براينت ترفع دعوى قضائية: موته لم يكن طبيعيا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية أن فانيسا براينت زوجة أسطورة السلة المتوفي في انفجار طائرة، كوبي براينت، دعوى قضائية ضد الشركة التي تملك المروحية.

وتقول الدعوى إن المروحية لم تكن ستطير في 7 فبراير كما تدعي أن الطيار كان متهورًا.

وتأتي دعوى "الموت الخاطئ" بعد شهر تقريبا  من حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة لاعب كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين ، وابنته جيجي براينت ، وسبعة ضحايا آخرين.

وكانت المجموعة في طريقها إلى بطولة كرة السلة في الصباح الباكر عندما تحطمت بجانب الجبل.

وأشارت الصحيفة إلى ألى أنه يسمح فقط لشركة Island Express، التي تمتلك المروحية، بالطيران وفقًا لقواعد الطيران المرئية.

ووفقًا للدعوى القضائية، كانت الظروف في ذلك اليوم "غير مواتية للطيران. 

وأشارت التقارير إلى أن الرؤية كانت ضبابية ومنخفضة في منطقة كالاباساس، كاليفورنيا ، حيث تحطمت المروحية.

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