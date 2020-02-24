ترتيب جدول الدوري المصري بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة

انتهت مباراة القمة اليوم الإثنين بفوز الأهلي على الزمالك بعد عدم حضور الفريق الأخير إلى استاد القاهرة لخوض اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.





وأطلق الحكم اللتواني ماسيكا صفارته، معلنًا فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2 - 0 نظرًا لغياب الأبيض عن حضور مباراة القمة اليوم.





ويتربع الأهلي على قمة ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد اعتباره فائزًا بلقاء اليوم.





ترتيب الدوري المصري الممتاز.





1- الأهلي في المركز الأول برصيد 48 نقطة.





2- المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.





3- الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.





4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.





5- الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.





6- سموحة في المركز السادس برصيد 24 نقطة.





7- إنبي في المركز السابع برصيد 24 نقطة.





8- الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.





9- الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.





10- المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.





11- حرس الحدود في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.





12- الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.





13- أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.





14- طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.





15- طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.





16- مصر المقاصة في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.





17 -وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة





18- نادي مصر في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.