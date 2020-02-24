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تعليم

طلاب إعلام القاهرة يطلقون حملة للتوعية بمتلازمة داون

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:53 م
متلازمة داون
متلازمة داون
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كريم ناصر
أطلق مجموعة مكونة من 16 طالبا وطالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة بقسم العلاقات العامة والإعلان، مشروع تخرجهم عن حملة اجتماعية عن"  متلازمة داون" تحت اسم حكاية متلازمة

وصرحت آلاء خيرى إحدى الطلاب القائمين على الحملة أن الهدف منها هو توعية الناس بمتلازمة داون وتعريفهم الأخطاء المنتشرة حولها والمطالبة بدمجهم في المجتمع والمدارس، وعرض نماذج ناجحة من ذوي متلازمة داون. سواء في المجال الرياضي أو الفني أو حتى الإدارة والسياسة.

وأشارت إلى أنه تم عمل بحث على مدار3 أشهر عن المتلازمة إضافة إلى أنهم قاموا بعمل استبيان للمصريين عنها وعن ما يعرفونه عن متلازمة داون وكانت النتيجة ان 84% من الناس لم يسمعوا عن متلازمة داون، رغم أنها شائعة في مصر، وان واحد من كل 600 طفل يولد مصاب بمتلازمة داون. 

وأوضحت آلاء أنه بعد عمل الاستبيان على مرحلتين مرة على أهالي الأطفال ذوي متلازمة داون، وأخرى على الجمهور العام. وقابل الطلاب بعض أهالى الأطفال المصابين بالمتلازمة وسؤالهم عن رد فعلهم عن تلقيهم الخبر لأول مرة وكيفية تعامل المجتمع معهم والصعوبات التي تواجههم، وكان من أكبر الصعوبات أمامهم هي التكلفة المادية بسبب صعوبة وجود حضانة أو مدرسة تقبل أطفالهم بدون دفع مبلغ مالي كبير، على الرغم من وجود قانون يلزم المدارس بقبول ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأطلق الطلاب صفحة على موقع فيسبوك يوم 16/2/2020  عن المتلازمة لتوعية المواطنين بها ووصل عدد المتابعين حتى الآن 1500 متابع.
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