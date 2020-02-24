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عالم أزهري: المسلمون والعلماء والشيوخ لا يضمنون الجنة لأنفسهم .. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:37 م
عبد العزيز النجار
عبد العزيز النجار
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، إنه بغض النظر عن أصحاب الآراء الشاذة في انتقاد الدكتور مجدى يعقوب، يجب أن نتحدث بصفة عامة .


وأضاف عبد العزيز النجار خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن من أراد أن يحكم على قضية ما يجب عليه ألا يأتي بنص ما ويؤكد هذا النص علي واقعة بعينها بل يجب عليه أن يجمع جميع النصوص وبعدها يقوم بالحكم على القضية .


وأوضح أن هناك الكثير يأتون ببعض النصوص التي تخدم أغراضهم حتى يقوموا بإشعال فتنة بين أفراد المجتمع .


وتابع عبد العزيز النجار ، أن المسلمين والعلماء والشيوخ لا يضمنون الجنة لأنفسهم  .


واستكمل، أن الجنة ملك لله عز وجل يدخلها لمن يشاء. 
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