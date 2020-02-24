مؤتمرالدقهلية بين الماضي والحاضر يبحث عن مستقبل أفضل لآثار المحافظة..صور

استضافت منطقة آثار الدقهلية للآثار الإسلامية والقبطية اليوم الإثنين مؤتمرا علميا تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الدقهلية، وذلك بعنوان"الدقهلية بين الماضي والحاضر" بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.



المؤتمر جاء بهدف تقديم عدد من الأبحاث العلمية التي تثري العمل الأثري والسياحي في المحافظة، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء والباحثين في علوم الآثار والتراث بمختلف أفرعه، ومن كافة المحافظات.



آمال القصاص مدير عام آثار الدقهلية قالت إن المؤتمر تزامن مع احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي،وهو ثاني المؤتمرات في هذا السياق والذي تعتزم منطقة آثار الدقهلية تكراره سنويًا،بمشاركة قطاعات وزارة السياحة والآثار وجامعة المنصورة .



وقال الدكتور عبد الستار النعيرى مدير آثار الدقهلية، إن المؤتمر جاء كفرصة حقيقية للتعبير عن الهوية التاريخية والأثرية للمحافظة مشيرًا إلى أن هناك دعم كبير لمناطق آثار الدقهلية سوف يظهر صداه في الفترة القريبة القادمة.



وكشف الآثاري والكاتب سامح الزهار المسئول الإعلامي للمؤتمر،أنه هناك جهود حثيثة تقوم بها وزارة السياحة والآثار في النهوض بالحركة العلمية والبحثية.



وأشار إلى أنه تم الخروج من المؤتمر بخمسة وثلاثون توصية سوف تسهم بالنهوض العلمي فيما يخص ترميم آثار المحافظة واستكمال الاكتشافات الأثرية والتسويق السياحي لآثار المحافظة وتنميتها بشكل مستدام.



وأوضح الدكتور محمد طمان مدير عام آثار الوجه البحرى وسيناء أن الملتقى ضم أبحاث متنوعة فى ثلاث جلسات علمية بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات،منها "جزيرة تونة ببحيرة المنزلة " تنيس " للباحث طارق إبراهيم الحسيني مدير عام منطقة آثار بورسعيد وبحيرة المنزلة، "الأنبا باسيليوس ودوره في التنمية العمرانية لكنائس الدقهلية في القرن التاسع عشر" للباحث أيمن سعد.



و"التطور العمراني لمدينة المنصورة" للباحث أحمد المنسي مفتش آثار الدقهلية، "نحو آفاق جديدة للتنمية المستدامة لتراث محافظة الدقهلية المادي" للآثاري سامح الزهار، فيما أضافت الأثرية منى عمرية مقرر المؤتمر، أنه سوف يتم تشكيل لجنة لدراسة كافة التوصيات والبدء في تنفيذها خلال فترة وجيزة.

